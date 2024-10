Ilgiorno.it - La tela salvata dai malviventi ritorna in chiesa

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) POGGIRIDENTI Sono diversi i grazie da pronunciare: alla devozione, certo, ma pure all’attaccamento dei cittadini di Poggiridenti ai propri beni storico-religiosi, senza dimenticare, poi, chi ha parenti defunti che portavano lo stesso nome, Luigi. Ogni motivazione è stata comunque preziosa, perché grazie alle offerte è stato possibile per l’Associazione San Fedele far restaurare ladi San Luigi Gonzaga, unica superstite delle tele della parrocchiale di San Fedele trafugate nell’ottobre di 50 anni fa. E proprio nella parrocchiale oggi il dipinto opera del pittore Alessandro Paravicini e risalente al 1749, originariamente appeso alla parete del presbiterio della, farà ritorno fresco appunto di restauro grazie al minuzioso intervento effettuato da Ornella Sterlocchi che ha letteralmente fatto rivivere preziosi colori che ormai non erano più visibili.