Ilfattoquotidiano.it - La proposta di Tajani per le vacanze: “I centri per migranti in Albania? Sono hotel a 3 stelle, con materassi e coperte”

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Hanno fatto tante storie con la questione dell’. Cosa abbiamo detto noi? Si può aprire un centro in, paese candidato a far parte della Ue, creando un centro nuovo di zecca. Basta vedere comele camere: siamo in un albergo, non dico a 5ma sicuramente a 3, con l’aria condizionata, con i letti, le, con i. Cioè è un centro migliore addirittura di quelli che stanno in Italia”.le parole pronunciate dal ministro degli Esteri Antonionella prima giornata della convention di Forza Italia a Palermo, dove magnifica le politiche migratorie del governo Meloni. “Abbiamo pure adottato delle contromisure e abbiamo un po’ irrigidito i sistemi di controllo – aggiunge – perché abbiamo scoperto che la malavita organizzata cercava di avereche poi sfruttava non come lavoratori, ma per fare altre cose.