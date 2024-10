Gaeta.it - Tragico incidente ad Avellino: bambina di 12 anni morta schiacciata da un cancello automatico

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una drammatica tragedia ha colpito un’abitazione in provincia di, dove unadi soli dodiciha perso la vita a causa di undomestico. Questoevento è avvenuto nel tardo pomeriggio di un giorno che avrebbe dovuto essere come tanti altri. Purtroppo, la fatalità ha colpito in un momento di apparente tranquillità tra le mura di casa, lasciando una comunità sotto shock e in lutto. I soccorritori del 118, accorsi rapidamente, non sono riusciti a salvare la giovane vita della vittima, la quale, quest’anno, aveva celebrato la sua prima comunione. Le autorità stanno ora conducendo indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Il drammatico: dinamica dei fatti La tragedia si è consumata in una residenza di campagna situata tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca.