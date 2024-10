Stranger Things 5, anticipazioni e ultime notizie (Di sabato 26 ottobre 2024) Stranger Things è uno dei fiori all’occhiello di Netflix. La serie ha segnato record di spettatori e si è trasformata, fin da subito, in un vero e proprio fenomeno di massa. Nonostante sia una serie esclusiva per gli abbonati alla piattaforma streaming, l’interesse e l’eco mediatico hanno conquistato il pubblico “generalista” ed è diventata immediatamente cult. La quinta stagione segna ufficialmente l’epilogo della storia e mancano ancora diversi mesi prima di poter seguire l’atteso finale. Ecco le indiscrezioni e le anticipazioni su Stranger Things 5. Stranger Things 5, le anticipazioni La quinta stagione sarà composta da 8 episodi e non vedrà la luce prima del 2025. Si pensa che possa essere resa disponibile a partire dalla seconda metà dell’anno, tra anteprime e teaser video condivisi nei mesi precedenti. Quotidiano.net - Stranger Things 5, anticipazioni e ultime notizie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024)è uno dei fiori all’occhiello di Netflix. La serie ha segnato record di spettatori e si è trasformata, fin da subito, in un vero e proprio fenomeno di massa. Nonostante sia una serie esclusiva per gli abbonati alla piattaforma streaming, l’interesse e l’eco mediatico hanno conquistato il pubblico “generalista” ed è diventata immediatamente cult. La quinta stagione segna ufficialmente l’epilogo della storia e mancano ancora diversi mesi prima di poter seguire l’atteso finale. Ecco le indiscrezioni e lesu5.5, leLa quinta stagione sarà composta da 8 episodi e non vedrà la luce prima del 2025. Si pensa che possa essere resa disponibile a partire dalla seconda metà dell’anno, tra anteprime e teaser video condivisi nei mesi precedenti.

