“Ora non so come fare”. Grande Fratello, per Shaila è il momento della preoccupazione: “Ho paura” (Di sabato 26 ottobre 2024) Da qualche giorno Shaila è andata insieme a Lorenzo al Grande Fratello spagnolo e ora ha fatto alcune dichiarazioni importanti. Il suo ritorno in Italia si sta avvicinando a grandi passi e i suoi timori stanno aumentando in maniera esponenziale. E lei ha rivelato per quale ragione sta avendo paura di ricominciare a riprendere l’avventura nella casa più spiata d’Italia nostrana. Shaila, durante una confidenza al Grande Fratello iberico, è stata chiarissima e non c’è bisogno quindi di alcuna precisazione ulteriore. Sicuramente ha vissuto giorni indimenticabili con Lorenzo, ma dovrà adesso concentrarsi per l’imminente ritorno nel programma condotto da Alfonso Signorini. Leggi anche: “Saranno cavoli amari”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Da qualche giornoè andata insieme a Lorenzo alspagnolo e ora ha fatto alcune dichiarazioni importanti. Il suo ritorno in Italia si sta avvicinando a grandi passi e i suoi timori stanno aumentando in maniera esponenziale. E lei ha rivelato per quale ragione sta avendodi ricominciare a riprendere l’avventura nella casa più spiata d’Italia nostrana., durante una confidenza aliberico, è stata chiarissima e non c’è bisogno quindi di alcuna precisazione ulteriore. Sicuramente ha vissuto giorni indimenticabili con Lorenzo, ma dovrà adesso concentrarsi per l’imminente ritorno nel programma condotto da Alfonso Signorini. Leggi anche: “Saranno cavoli amari”.

