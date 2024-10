Lanazione.it - Il centenario del Palio del Golfo, le Frecce Tricolori sulla Morin

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Spezia, 26 ottobre 2024 – Leprotagoniste sui cieli delin occasione deldeldel. É più di una suggestione, quella cui stanno lavorando il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate per rendere l’edizione numero cento della disfida remiera un evento indimenticabile. La giunta comunale della Spezia nell’ultima riunione di giovedì mattina ha infatti approvato la richiesta che entro la fine del mese sarà presentata all’Aero Club d’Italia per inserire, nel calendario 2025 delle edizioni della storica pattuglia acrobatica, anche la data di domenica 3 agosto, giorno in cui le tredici borgate delsi sfideranno per conquistare il drappo della storica edizione.