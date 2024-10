Tenta di buttare dalla finestra l’ex moglie, polizia arresta un 40enne (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa aggredito la ex moglie Tentando di ucciderla ed è stato fermato con l’accusa di Tentato omicidio aggravato, rapina e atti persecutori. L’uomo, alcuni giorni fa, si era reso irreperibile dopo aver aggredito violentemente la ex moglie prima Tentando di strangolarla e soffocarla, poi strappandole i capelli. Poi ha Tentato di ucciderla, provando anche a gettarla dalla finestra. Dalle attività d’indagine condotte dalla squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla 4^ sezione – violenze di genere e fasce deboli della procura della Repubblica di Napoli sono state acquisite le prove che evidenziano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, l’estrema gravità dei fatti contestati e le modalità di realizzazione. Anteprima24.it - Tenta di buttare dalla finestra l’ex moglie, polizia arresta un 40enne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa aggredito la exndo di ucciderla ed è stato fermato con l’accusa dito omicidio aggravato, rapina e atti persecutori. L’uomo, alcuni giorni fa, si era reso irreperibile dopo aver aggredito violentemente la exprimando di strangolarla e soffocarla, poi strappandole i capelli. Poi hato di ucciderla, provando anche a gettarla. Dalle attività d’indagine condottesquadra Mobile di Napoli e coordinate4^ sezione – violenze di genere e fasce deboli della procura della Repubblica di Napoli sono state acquisite le prove che evidenziano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, l’estrema gravità dei fatti contestati e le modalità di realizzazione.

