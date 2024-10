Quotidiano.net - Rivalutazione pensioni 2025, cosa cambia: fasce e nuove regole

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Ladellerispetto all’inflazione neltornerà all’antico. La stretta degli anni precedenti, che ha portato a una vera decurtazione dei trattamenti medi e più elevati, sarà mandata in soffitta. La legge di Bilancio non proroga il meccanismo più penalizzante e questo avrà come effetto il ripristino del più vecchio sistema di adeguamento per. Si tornerà, dunque, alla legge legge 388/2000 in vigore sino al 31 dicembre 2011, prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero. Duementi in arrivo In primo luogo, sarà aumentata la percentuale di adeguamento al costo della vita per gli importi superiori a tre volte il minimo Inps: oltre 1.795 euro lordi mensili.