Ilfattoquotidiano.it - Giuristi e attivisti per il clima bocciano il ddl Sicurezza: “È incostituzionale, vogliono colpire chi dissente e ridurre la libertà d’espressione”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è tenuto al Senato il convegno dal titolo “Diritto non Crimine, per la Madre Terra, la giustizia sociale,tica e ambientale”, organizzato dalla Rete In Difesa (per i diritti umani e chi li difende) per analizzare il disegno di leggee le sue conseguenza sulle mobilitazioni in difesa dell’ambiente. “La tendenza in atto alla centralizzazione dei capitali – dichiara Giovanni Russo Spena, giurista dell’Osservatorio sulla Repressione – porta ad una analoga concentrazione del potere politico. C’è una sorta di liberismo autoritario”. “Questo disegno rappresenta un ulteriore salto di qualità che a noi preoccupa – aggiunge Francesco Martone, portavoce della Rete In Difesa – va ad introdurre dei reati per chi pratica blocchi stradali, che è una pratica non violenta di protesta, riconosciuta come legittima da parte della Nazioni Unite”.