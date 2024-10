Lanazione.it - Prato, inaugurato l'Atelier Alzheimer per i malati e i loro familiari

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Uno spazio per gli anzianidima anche per iche si occupano di. Ahaoggi l’gestito dalla cooperativa sociale Nomos: uno spazio socializzante, stimolante e sicuro dove le persone affette da demenza cognitiva, seguite da professionisti esperti, possono fare attività educative e ricreative, esercizi per mantenersi attive, senza la presenza di un badante o un familiare. Il servizio è attivo ogni martedì e giovedì mattina (dalle 9 alle 12) al centro Lilt di via Giuseppe Catani 26: vi possono accedere persone che soffrono di demenza, o liberamente o usufruendo dei voucher tramite la Società della Salute.