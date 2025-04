Inter-news.it - Inter e Napoli, “Lo strano caso” di Inzaghi e Conte nella 31ª giornata di Serie A!

si preparano a un altro turno di campionato utile alla corsa allo scudetto.trentunesimadiA una coincidenza particolare lega il destino dei due tecnici Simonee Antonio.COMBINAZIONI – Entrambe in lotta per il titolo, entrambe con due condottieri leader,trentunesimadisi troveranno legate da una buffa casualità. A scendere in campo per prima, nel prossimo turno di campionato, sarà la squadra di Simone, attesa sabato alle ore 18.00 dal Parma. Gli uomini di Antonio, invece, chiuderanno lalunedì sera, presentandosi in casa del Bologna alle ore 20.45. Divise da soli tre punti, dunque, le pretendenti allo scudetto proveranno a superare il test contro le due emiliane alla ricerca di altri tre punti essenziali per il prosieguo della stagione.