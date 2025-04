Game-experience.it - The Last of Us Parte 2 Remastered è disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

Leggi su Game-experience.it

Dopo il successo su PlayStation 4 e PlayStation 5, Theof Ussbarca finalmente su PC. Naughty Dog ha ottimizzato il titolo per sfruttare al massimo l’hardware dei computer moderni, garantendo un comparto tecnico all’altezza delle aspettative. Ilè stato accompagnato da unche celebra l’arrivo della versione Personal Computer, confermando che la resa visiva non ha nulla da invidiare a quella su console.Come abbiamo visto nella nostra recensione, oltre alla grafica migliorata questa edizione introduce aggiornamenti per la modalità No Return, che include nuovi personaggi e mappe, offrendo agli appassionati ulteriori motivi per tornare nel mondo post-apocalittico di Ellie e Abby. Il supporto per Widescreen, NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.1 permette di migliorare ulteriormente le prestazioni e la fluidità del gioco su PC di fascia alta.