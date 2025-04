Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Jakobsen si opera per una doppia occlusione alle arterie iliache

Roma, 3 aprile 2025 - Non c'è pace per Fabio: dopo un 2024 complicato a causa di una condizione fisica mai trovata e di qualche chilo di troppo difficile da smaltire, l'olandese è costretto ad aprire nel peggiore dei modi anche questa stagione a causa di un'zione a entrambe le. Le dichiarazioni diLo stop del corridore del Team Picnic PostNL dovrebbe attestarsi intorno al mese e mezzo, rimandando quindi alla piena estate il ritornocorse. Prima però ci sarà da ritrovare la forma giusta, e la lunga attesa prima del ritorno in sella non lascia buone speranze nemmeno in merito alla bella stagione. Fatto sta che non c'era scelta, perché gli esami approfonditi avevano svelato un problema di afflusso del sangue a entrambe le gambe. Ad allarmare la sua squadra erano stati i pallidi risultati raccolti nei primissimi appuntamenti dell'anno a dispetto di una preparazione invernale a quanto pare scivolata via senza intoppi.