UFO Sweden è un film tratto da una storia vera?

Nel panorama del cinema europeo di fantascienza, UFOsi è ritagliato uno spazio tutto suo grazie a un mix di mistero, emozione e un’estetica anni ’90 che strizza l’occhio ai cult americani come Stranger Things e Super 8. Laruota attorno a Denise, una ragazza ribelle determinata a scoprire cosa sia realmente accaduto a suo padre scomparso, arrivando a credere che sia stato rapito dagli alieni. Il tono realistico e la cura nei dettagli fanno sorgere spontanea la domanda: UFOda una? La risposta è no: ilnon si basa su eventi realmente accaduti, ma prende spunto da unaassociazione svedese, chiamata proprio UFO-Sverige, che dal 1970 raccoglie testimonianze e documenta avvistamenti di oggetti volanti non identificati.Fondata nel 1970, UFO-Sverige è composta da appassionati che si dedicano allo studio e alla classificazione di fenomeni aerei inspiegabili.