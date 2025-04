Secoloditalia.it - Meloni al Tg1 zittisce e smaschera la sinistra col dito puntato: “Nessuna catastrofe dazi. L’opposizione? Solo critiche e zero proposte”

, Giorgia, ancora una volta, smonta la narrazione apocalittica dellae riporta il dibattito sui binari della realtà. Nell’intervista al Tg1, la premier ha chiarito che non c’è nessun motivo di allarmismo e ha ribache il governo sta lavorando con pragmatismo, coesione e lucidità operativa per difendere l’economia italiana. Dall’altra parte invece – ossia dai banchi disallineati del, uniti esclusivamente sul fronte degli attacchi all’esecutivo –il solito disco rotto dellasterili, recriminazioni a prescindere, esoluzioni concrete. Un copione già visto, che conferma come la strategia del campo sfatto sia più interessata a cavalcare polemiche mediatiche che a proporre alternative valide per il Paese.mette a tacere lasui, basta allarmismoE allora analizziamo la situazione, a partire dai fatti che la narrazione dellavorrebbe mistificare declinandola meramente a una questione di polemica interna all’Aula.