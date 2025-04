Internews24.com - Gasperini, nuova indiscrezione per l’ex Inter: ora sì, si avvicina a quel club!

di RedazioneGian Piero, spunta unaperallenatore dell’, ora sì che sidi Serie A, di chi si tratta, quale sarà il futuro del? Secondo quanto riportato da da Il Messaggero quest’oggi, nonostante le smentite di Claudio Ranieri, il nome dell’attuale numero uno dell’Atalanta continua ad essere accostato alla panchina della Roma per la prossima stagione, con il tecnico delbergamasco che puntualmente era stato accostato anche in chiave Juve.Le condizioni dettate tramitemediari alla Roma profilano una rivoluzione che – escluso Dybala – sarebbe anche ben accetta sia dall’attuale allenatore della Dea che dai tifosi giallorossi, ma che al momento appare di difficile realizzazione. Accontentare, che ricordiamo brandì le redini della panchina delmeneghino per una breve parentesi nel 2011, in termini di stipendio non sarebbe complicato infine.