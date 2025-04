Tudor non basta venduto Vlahovic | non farà la Champions

Leggi su Sportface.it

ha riacquisito centralità con Igor, ma il suo destino appare comunque segnato: via la Juve, nonneanche laSi è ripreso il centro dell’attacco Dusan, è tornato ad essere il riferimento offensivo della Juventus. Igoral suo arrivo in bianconero è ripartito da lui, dal numero 9 bianconero.Contro il Genoa, l’attaccante serbo è stato schierato titolare al posto di Kolo Muani che è rimasto in panchina tutti i 90 minuti. Un cambio radicale rispetto a Thiago Motta, da qualcuno interpretato anche come un segnale di quel che potrà accadere in ottica futura. Un futuro che perappare lontano da Torino.Contratto in scadenza nel 2026, nessuna voglia di rivedere al ribasso il suo ricco ingaggio (il prossimo anno supererà quota 10 milioni a stagione) ed allora poche, pochissime possibilità di prolungarlo.