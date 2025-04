Non si tratta solo di esperienza ma di come Sergi Roberto e Reina si allenano …

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 19:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Non è una stagione facile perIn. È iniziatosupporto indiscusso ma le lesioni si sono allontanate dalle chiamate. Fino a quando non è tornato nell’ultima serie A. L’ex Barcellona, ??Pepe(Portiere alternativo dopo l’arrivo di Butez a gennaio), È un pezzo chiave nei costumi.E così ha spiegato Cesc fábregas In una conferenza stampa prima del partito chiave contro Monza (Colista) che può in pista per la permanenza della serie A.“Non ha giocato molto in questi cinque mesi. Dobbiamo gestirlo bene, devi riposare. Devi riadattare il nostro modo di giocare. Lo vedo ancora con prospettive future. Con l’arrivo di così tanti giovani, abbiamo bisogno di giocatorilui.