Incidente in strada, bus si schianta contro un suv. Caos

Due persone sono rimaste lievemente ferite in unavvenuto nel pomeriggio di giovedì 3 aprile all’incrocio tra viale Sondrio e via Timavo. Lo schianto ha coinvolto un mezzo della linea 92 e un suv, con quest’ultimo che ha riportato danni ingenti.L’è avvenuto poco prima delle 15.30, come riferito dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Milano, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.Secondo le prime ipotesi, il mezzo della linea 92 procedeva sulla corsia preferenziale in direzione di Zara, mentre il suv stava attraversando viale Sondrio in direzione del centro città. L’impatto è stato inevitabile.Due feriti lievi e traffico in tiltSul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un’ambulanza. I due occupanti dell’auto, un 69enne e un 74enne, sono stati soccorsi e trasportati in codice verde al pronto soccorso: le loro condizioni non destano preoccupazione.