Le alte cariche sportive a confronto con Giusy Versace per la pace

ROMA (ITALPRESS) – In vista della “Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la” indetta dall’Onu nel 2013 e in programma domenica 6 aprile,è tornata ad accendere i riflettori su questa ricorrenza internazionale, per rimarcare il potere dello sport e dei suoi valori, soprattutto per le giovani generazioni, come strumenti educativi importantissimi per favorire l’inclusione e contrastare le discriminazioni.L’occasione è stato il convegno da lei organizzato e dal titolo “Sport e“, ospite della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, al quale hanno preso parte le piùdello Stato, dello sport italiano, atleti e giornalisti.Due ore fitte di interventi, iniziati con i saluti istituzionali del presidente del Senato Ignazio La Russa e del presidente di ‘Noi Moderati’, Maurizio Lupi e che hanno poi visto susseguirsi, in una sorta di staffetta, un primo panel di interventi prestigiosi come quelli del Ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente del Cip Luca Pancalli (in video messaggio), del presidente dell’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo, della leggenda del nuoto Novella Calligaris e dell’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli.