Thesocialpost.it - Nato, Rubio agli alleati: Nato: “5% del Pil in difesa”. La risposta di Tajani è durissima

Gli Stati Uniti resteranno nellae le speculazioni sulla possibilità di un disimpegno sono “ingiustificate“. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco, intervenuto oggi a Bruxelles a margine della ministeriale Esteri dell’Alleanza Atlantica.ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio sulla posizione dell’amministrazione Trump, affermando che “gli Stati Uniti sono attivi nellacome non mai” e che il presidente sostiene pienamente l’organizzazione. “Questa isteria e iperbole che vedo nei media globali e nazionali è infondata“, ha aggiunto.Il ricordo dei militari caduti in LituaniaIl segretario di Stato ha espresso gratitudine per le condoglianze rivolte ai quattro militari americani morti di recente durante un’esercitazione in Lituania. “Li onoriamo e questo lutto ci ricorda anche l’importanza del nostro impegno nella”, ha sottolineato