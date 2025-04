Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 2-5 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: il ceco serve per il match

3-5 Sbagliadi rovescio lungolinea, break! Ci crede il torinese!15-40 Scambio lunghissimo ed estenuante, lo vince! In rete il colpo del, due palle break!15-30 Doppio fallo del boemo.15-15 Largo il dritto inside out di.0-15 Fuori il rovescio incrociato di.Vitper ilavanti 6-2, 5-2.2-5 Game. Il torinese prova ad allungare ilcon iland volley.40-30 Gran lob dia scavalcare, il quale prova un improbabile smash da fondocampo che finisce nella parte bassa della rete.40-15 Sta diventando una costante il rovescio in lungolinea di, ma stavoltachiude la rete con la volée di dritto.30-15 Rovescio lungolinea vincente di.30-0 Palla corta con cui chiama a retee colpo al volo con cui vince il punto.