Play Festival del Gioco 2025, arriva Fracture, il gioco da tavolo del player Red Bull Moonryde

Dal 4 al 6 aprile prenderà il via, a Bologna, l’edizionedidel, la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici, per famiglie.In questo scenario, in cui i tanti appassionati popoleranno i padiglioni di BolognaFiere, sfidandosi tra i tantissimi giochi che sarà possibile provare,in anteprima esclusiva “”, l’esclusivodanato e sviluppato dalla mente del celebreer RedDario Ferracci, in arte.Aggiungiamo che il progetto è nato nel corso del 2017, “” e si presenta come un tower defense-survival che sfida i giocatori a difendere la propria base dall’assalto di mostri provenienti dalla cosiddetta Frattura. Con una plancia modulare esagonale e un massimo di 6 giocatori (o in modalità solitario), questo emozionantedapromette di offrire un’esperienza didinamica e coinvolgente.