Tvplay.it - Inter, colpo in Serie A: sgarbo alla rivale

Leggi su Tvplay.it

spietata sul mercato: mentre tutti parlano del nuovo imminentein attacco, Marotta è pronto a muoversi anche su un altro fronte. L’ultima novità coinvolge unainA.La finestra di mercato si aprirà solo a giugno, ma l’si sta già muovendo su alcuni importanti obiettivi. La strategia di Marotta è sempre la solita: cercare di arrivare all’inizio della campagna acquisti con un quadro già molto chiaro degli obiettivi per la sua squadra. E infatti proprio in queste si sta parlando dei rapidi passi avanti che il massimo dirigente nerazzurro sta compiendo per portare a Milano il brasiliano Luis Henrique.inA:. (LaPresse) TvPlay.itIl 23enne attaccante del Marsiglia è il giocatore individuato per rinforzare e anche ringiovanire l’attacco.