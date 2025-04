Cityrumors.it - Pontedera, abusi e molestie alle studentesse: arrestato insegnante di un istituto superiore mentre era in classe

Increscioso episodio in un plesso scolastico della cittadina in provincia di Pisa ai danni di una ragazza che all’epoca dei fatti non aveva ancora raggiunto la maggiore etàUndi undi, in provincia di Pisa, è statodalla polizia e messo ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale e. L’uomo è accusato di fatti gravissimi ai danni di ragazze che all’epoca erano ancora minorenni. L’azione dei militari ai danni del professore è stata portata a termine proprio all’interno della scuola dove esercitava la sua funzione.di unera in– Cityrumors.itUna scuoladella provincia toscana come tante altre. Centinaia di ragazzi e ragazze che studiano per raggiungere quel diploma che poi potrebbe aprire le porte di un futuro nel mondo lavorativo o indirizzarli verso una facoltà universitaria.