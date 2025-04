Tg24.sky.it - Femminicidio Sara Campanella, la mamma: “Vi ringrazio a suo nome”. Domani l’autopsia

tutti gli studenti, dico grazie adia loro e a tutte le persone presenti che hanno dato la voce a lei stasera. Oggi la ricordate insieme a noi con questa fiaccolata". Con queste parole Cetty Zaccaria, madre di(CHI ERA), ha voluto esprimere la propria gratitudine al microfono, prima della partenza della fiaccolata organizzata a Messina in memoria della figlia. Accanto a lei, il marito e il figlio. Un lunghissimo applauso ha accompagnato il suo intervento, davanti al Rettorato, dove migliaia di persone si sono radunate per ricordare la giovane studentessa universitaria di 22 anni accoltellata a morte per strada lunedì, a Messina.sarebbe stata uccisa da un collega universitario, Stefano Argentino, che ha confessato il delitto. È stata dispostasul corpo della giovane donna.