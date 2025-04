Lettera43.it - Chatgate, il Pentagono indaga su Pete Hegseth per i messaggi scambiati su Signal

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è finito sotto indagine da parte dell’ispettore generale delper l’uso dell’applicazione disticada parte del Segretario alla Difesadurante discussioni su raid aerei in Yemen. L’inchiesta, avviata su richiesta dei due membri più importanti della Commissione Forze Armate del Senato, uno repubblicano e uno democratico, esaminerà «la misura in cui il Segretario della Difesa e altri membri del Dipartimento della Difesa hanno rispettato le politiche e le procedure del Dipartimento per l’uso di un’applicazione distica commerciale per affari ufficiali». L’indagine verificherà anche il rispetto delle normative in materia di classificazione e conservazione dei documenti.Lo scandalo del: Jeffrey Goldberg fu aggiunto al gruppoin cui si discuteva degli attacchi in YemenLa vicenda trae origine da uno scandalo esploso dopo che il direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg è stato accidentalmente incluso in una chat suin cui alti funzionari della sicurezza nazionale, tra cui il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz e lo stesso, discutevano dei dettagli relativi ai raid aerei contro i ribelli Houti nello Yemen.