Terribile incendio nella storica villa | colonne di fiamme e fumo

Un devastanteha avvoltoserata di ieri, 2 aprile, laFornasari a Brunate, conosciuta anche come La Baita. Il rogo è divampato intorno alle 19.30, sprigionandoaltissime e una densa colonna divisibile a chilometri di distanza.Vigili del fuoco in azione per oreSul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare l’e impedire che si propagasse alla vegetazione circostante. La strada per San Maurizio è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte. Presenti anche protezione civile, carabinieri e volontari AIB inviati dalla sala operativa di Curno.Ancora ignote le cause del rogoAl momento non sono ancora chiare le cause dell’. Fortunatamente, larisultava disabitata, quindi non si segnalano feriti o persone coinvolte.