Calciomercato Juventus Giuntoli pensa a grandi manovre | fuori in due dentro un big! Ecco la strategia bianconera per l’estate!

di RedazioneNews24, Cristianoprogettacolpi in entrata e in uscita:le sue mosse!Il canale You Tube di Fabiana Della Valle ha fatto il punto sullemosse del. Cristianovuole cedere Andrea Cambiaso e Douglas Luiz in Premier League, da cui vuole prendere Sandro Tonali.DOUGLAS E CAMBIASO OUT, TONALI IN – «Lanon si farebbe problemi a sacrificare Douglas Luiz: vorrebbe rimandarlo in Premier e arrivare a Sandro Tonali, obiettivo numero uno di Cristianoperché è giovane, perché è italiano e quindi anche di prospettiva. Tra i sacrificati ci potrebbe essere anche Cambiaso, che è corteggiato dal City. Lavuole comunque rinforzare la struttura "azzurra" della squadra».