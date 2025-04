Thesocialpost.it - Morto d’infarto Vittorio Pirbazari: addio al bodybuilder e attore di Dogs of Berlin

O – Èa 44 anni, influencer etedesco, conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo nella serie Netflixof. L’uomo è stato stroncato da un infarto improvviso mentre si allenava sul tapis roulant in una palestra, dove si stava preparando a tornare in forma dopo mesi di inattività. I tentativi di soccorso si sono rivelati vani.Il dramma è avvenuto mentreaffrontava una sessione cardio, dopo un lungo periodo di riabilitazione dovuto a un intervento chirurgico al muscolo pettorale. Nelle ore precedenti, l’aveva condiviso su Instagram un messaggio carico di motivazione e determinazione: «Prima di tutto, sono felice di essere tornato in palestra. l’unica cosa che è importante per me è non arrendermi né lasciarmi andare, migliorando giorno dopo giorno».