Riscatto Walker | l’annuncio dell’inglese spiazza tutti

Il calciatore è in prestito al Milan dal Manchester City: il punto della situazione in vista del futuro. Ecco come stanno le coseSono stati mesi non certo esaltanti quelli di Kyleha vissuto fin qui al Milan. L’inglese sperava di una seconda parte di stagione diversa, ma i risultati non sono arrivati.(LaPresse) – Calciomercato.itIl Diavolo è nono in campionato ed è fuori dalla Champions League. Resta, dunque, solo la Coppa Italia. Nonostante i risultati deludenti,non è certo pentito della scelta di vestire il rossonero: “Se cerchi qualcosa di diverso, ci sono club in Europa a cui non puoi dire di no: il Milan è uno di questi“, racconta il calciatore nel KylePodcast, pubblicato attraverso la BBC.“La qualità che abbiamo in squadra è incredibile: sappiamoche finora non è stata una grande stagione, ma possiamo ancora chiuderla bene.