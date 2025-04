Trump ottimista | mercati avranno un boom

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.35 Ifinanziari Usaun "" dopo l'entrata in vigore dei dazi per numerosi Paesi. Così,rispondendo alle domande dei giornalisti, ha assicurato che isi riprenderanno rapidamente dal tonfo iniziale, affermando che "le borse saliranno". Ha poi previsto che gli Stati Uniti guadagneranno tra i 6 e i 7mila miliardi di dollari grazie alla nuova politica commerciale e ha ribadito che i Paesi a cui sono stati imposti i dazi hanno "approfittato di noi per molti anni".