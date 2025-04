Brignone la FISI | Frattura scomposta di tibia e perone L’Azzurra è seguita dallo staff medico federale

Leggi su Ilfaroonline.it

Grave infortunio per Federica. La sciatrice azzurra, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, è caduta oggi, giovedì 3 aprile, durante i campionati italiani di gigante ed è stata portata via in elicottero (leggi qui), con gli esami che hanno evidenziato lesioni alla gamba sinistra. Durante la seconda manche della gara,ha urtato contro una porta ed è rovinosamente caduta. Federica è stata trasportata in elicottero nell’ospedale più vicino, a Trento, lamentando forti dolori alla gamba sinistra.A comunicare l’esito degli esami è stata lacon un comunicato ufficiale: “Federica, caduta nel corso della seconda manche del gigante femminile valevole per i Campionati Italiani disputata all’Alpe Lusia (Tn), è stata sottoposta presso l’ospedale Santa Chiara di Trento ad una TAC che ha evidenziato lapluriframmentaria del piattole e della testa deldella gamba sinistra.