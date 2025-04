Movieplayer.it - Nove perfetti sconosciuti 2: i protagonisti ritratti nelle foto dei nuovi episodi con star Nicole Kidman

Il 22 maggio debutterà in streaming su Prime Video la stagione 2 della serie, con. Il 22 maggio arriverà in streaming su Prime Video la stagione 2 della serie, che vedrà nuovamente come protagonista l'attrice, e leanticipano qualche dettaglio sui personaggi al centro della trama. Il progetto per il piccolo schermo è ispirato all'omonimo romanzo scritto da Liane Moriarty, coinvolta anche in veste di produttrice. Cosa raccontanuove puntate della serie,, legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (interpretata dall'attrice) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle .