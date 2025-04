Ilaria Sula tre coltellate al collo e poi lo shock | È morta in meno di un minuto Cosa cambia con l’autopsia

Leggi su Open.online

Trealla gola, così Mark Antony Samson avrebbe ucciso la ex fidanzatatra il 25 e il 26 marzo, prima di nasconderla in un trolley e gettarla giù da un dirupo in un bosco a 40 chilometri dalla sua abitazione di via Homs, a Roma. È il risultato delcondotta sul corpo della 22enne all’Istituto di medicina legale della Sapienza, l’università dove la giovane studiava statistica. La ragazza di Terni sarebbeindi una causa di unoemorragico molto forte. Rimangono però ancora da chiarire numerosi elementi, che nel corso delle indagini potrebbero andare ad aggravare la posizione dei genitori del figlio 23enne, ora indagato indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli. I due erano infatti presenti in casa al momento dell’omicidio e non è chiaro se abbiano visto la giovane quando era ancora viva.