Juventusnews24.com - Ulivieri si augura questo per l’ex bianconero: «Spero prevalgano i sentimenti nella sua scelta ». Poi elogia quest’altro ex Juve: «Mi ha impressionato!»

di RedazionentusNews24, ex allenatore, ha parlato di Moise Kean e di Niccolo Fagioli: ecco le sue impressioni sui due exntiniRenzo, presidente dell’Assoallenatori,ha parlato a Radio Firenze Viola: di seguito le sue parole su Moise Kean, il momento della Fiorentina e Fagioli.OPINIONE SU KEAN E SU FAGIOLI – «. Se si è innamorato di questa città, ladiventa ovvia. Ha potenza, velocità e anche tecnica. Mi ricorda Alviero Chiorri, aveva grandi potenzialità, forse lui era più tecnico ma era anche fisico, poi questa fisicità l’ha usata anche per altro.ma è normale, era un bel ragazzo».RIFLESSIONE SU FAGIOLI – «Mi ha, ma come lui tanti altri. Bisogna anche considerare gli avversari delle ultime partite: unantus “in vacanza” e un’Atalanta che non stava benissimo, giocarci contro in un momento diverso sarebbe stato complicato».