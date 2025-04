Game-experience.it - Gamescom 2025, la Thailandia è il pese partner ufficiale dell’evento

Laè il paesedellaa Colonia, il più grande evento di videogiochi al mondo. Proprio in queste ore gli organizzatori di, Koelnmesse e game – l’Associazione tedesca dell’industria dei videogiochi – insieme al Dipartimento per la Promozione del Commercio Internazionale (DITP), hanno firmato un accordo diship.In qualità di paesedi, lasottolinea la sua ambizione di affermarsi a livello internazionale come una destinazione attraente per lo sviluppo di videogiochi, gli Esports e l’industria creativa digitale. Inoltre, nuovi incentivi fiscali per gli studi stranieri e programmi di finanziamento mirati per l’industria locale contribuiranno a rafforzare ulteriormente la competitività del settore videoludico thailandese, in particolare nei settori della narrazione, del design dei personaggi, dell’animazione e degli esports.