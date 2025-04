Juventusnews24.com - Juventus, il club annuncia un ritorno graditissimo soprattutto per i tifosi più piccoli: l’iniziativa è ufficiale! Tutti i dettagli

di RedazioneNews24, ilbianconeroildi quella serie: esultano ibianconeri più! Ecco inel comunicato Lasi dedica anche ai piùildi una serie TV: Team Jay. Ecco ispiegati dalbianconero. COMUNICATO – «Dopo il successo su YouTube, Team Jay torna in TV: ora anche la seconda stagione sarà trasmessa sul piccolo schermo! Dal 7 aprile, la seconda stagione della serie animata che ha conquistato i piùandrà in onda in esclusiva per l'Italia su NickJr (Sky 603) e Nickelodeon (Sky 605), i canali di Paramount dedicati ai bambini e ai ragazzi.».