'Lasciami in pace, devo chiamare il mio ragazzo?', Sara Campanella fu perentoria con Stefano Argentino

Non è chiusa l’indagine sul femminicidio di, la 27enne palermitana sgozzata per strada, a Messina, da, il collega di università che la tormentava da almeno un anno. E mentre spunta un audio, trasmesso dal programma Mattino 4 di Mediaset, in cui la vittima dice chiaramente al ragazzo di non voler avere alcun rapporto con lui, i carabinieri cercano di ricostruire la fuga tentata dadopo il delitto., i sospetti degli inquirenti sulla madreLo studente, con ancora in mano il coltello usato per uccidere, si è allontanato in auto ed è andato a nascondersi a Noto (Siracusa) nel B&B dei genitori. É lì che l’hanno trovato i militari seguendo le celle agganciate del suo cellulare. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i movimenti del ragazzo che, ieri, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, pur non volendo parlare delle fasi dell’aggressione e di cosa l’abbia spinto a tagliare la gola a, ha confessato l’omicidio.