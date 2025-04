Sondriotoday.it - Massimiliano Ossini e Lino Zani ospiti a Valdidentro con un intenso racconto sul K2

Leggi su Sondriotoday.it

“La montagna è maestra di vita in tutto, in cima non senti peso. Ti senti nudo". È con queste essenziali e semplici parole cheesprime la sua visione della montagna e il suo approccio al mondo dell’alpinismo. Sabato 12 aprile il noto conduttore televisivo e scrittore sarà.