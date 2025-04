Internews24.com - Ceferin svela tutto: «Mondiale per Club? Le squadre europee lo vogliono, ma non vedo…». Poi risponde così alle critiche sulla Uefa

Leggi su Internews24.com

di RedazioneAleksandersulper, ecco la verità sul futuro della competizione, mentre sullealladice che.Aleksanderè intervenuto nel corso del 49° congresso della confederazione calcistica europea. Il numero 1 dellaha trattato numerosi temi, a partire dalperche vedrà coinvolto anche l’Inter:SULPER– «Ci sarà, questo è quanto. Ieuropei lo, non vedo una concorrenza per le nostre competizioni, ma penso che ci saranno più partite per i giocatori. Credo debbare il mio collega Infantino, non io». RIELEZIONE GRAVINA – «Gabriele è un grande dirigente calcistico e una grande persona. Conto molto su di lui, è una persona che ama il calcio e che ha dedicato la sua vita al calcio.