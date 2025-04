Thesocialpost.it - Tragedia sulla via Domiziana: insegnante investita e uccisa da un trattore

Una passeggiata in bicicletta, la sua passione, si è trasformata in. Raffaella Korompay,elementare di 55 anni, è morta dopo essere stata travolta da unlungo la via, al confine tra Ciociaria e Caserta.La dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Il conducente del mezzo agricolo, che trainava un rimorchio, ha dichiarato di non essersi accorto della ciclista. La donna, approfittando della bella giornata, era uscita in sella alla sua bici quando è stata colpita in pieno.I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.