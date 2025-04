Calciomercato.it - Modesto al Milan, c’è l’annuncio in diretta

Leggi su Calciomercato.it

La decisione ufficiale è presa: le parole dell’ex dirigente del Monza non lascia alcun dubbio. Ecco le sue dichiarazioniSono stati giorni intensi per il. Ieri si è giocato il derby, che si è concluso in parità, ma è stata la vigilia ad essere davvero calda in chiave futura.al, c’èin(LaPresse) – Calciomercato.it Giorgio Furlani, infatti, è volato a Londra per incontrare Fabio Paratici e Gerry Cardinale. Un blitz vero e proprio che è servito per trovare l’intesa. D’altronde era tutto apparecchiato da tempo: era il 18 marzo quando su Calciomercato.it, scrivevamo che l’ex Juventus era la scelta dell’Ad. Ma nell’ultimo periodo, da quando Antonio D’Ottavio si è separato dal Diavolo, si sono susseguiti diversi nomi. Tra i primi fatti c’era stato quello di François