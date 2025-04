Game-experience.it - Crescono le azioni di Kadokawa dopo l’annuncio di The Duskbloods ed Elden Ring per Nintendo Switch 2

LediCorporation hanno registrato una forte crescita alla Borsa di Tokyo a seguito degli annunci avvenuti durante ilDirect del 2 aprile. La società, che detiene il 70% di FromSoftware, ha beneficiato dell’entusiasmo generato dalla rivelazione di The, una nuova IP esclusiva per2, e diTarnished Edition, una riedizione del celebre titolo con contenuti aggiuntivi. La reazione positiva degli investitori ha portato il titolo a salire del 6,9%, raggiungendo 3.866 JPY, il livello più alto degli ultimi quattro mesi.Come riportato da Gamebiz,di The, previsto per il 2026, ha attirato particolare attenzione per la sua natura PvPvE e per il fatto che molti lo vedono come un possibile erede spirituale di Bloodborne.