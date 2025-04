Internews24.com - Parma Inter, Lautaro torna in campo? Arriva la risposta definitiva, ecco come sta

di RedazioneMartinez lavora perre post infortunio,lasulle condizioni del Toro,sta il bomber nerazzurroNeanche il tempo di metabolizzare il pareggio per una rete a una maturato ieri sera nel derby di Coppa Italia (versione di andata) contro il Milan, che per Simone Inzaghi e l’è già tempo di pensare al prossimo impegno in programma. «Siamo sempre rimasti in partita in modo determinato, abbiamo meritato un risultato positivo contro un’ottima squadra con grandi qualità individuali. Ci voleva massima attenzione, siamo stati lucidi dopo lo svantaggio». Ha spiegato il mister nerazzurro aTv ai margini dell’incontro con i rivali allenati da Conceicao. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daJavier Martinez (@martinez)E ancora: «Ci vorrà un buon apporto alla fine del mese per andare in finale.