"Il Papa deve morire", il libro di Gavazzeni sull'attentato a Wojtyla: "Esposto in Procura, omessi elementi essenziali"

La pista del terrorismo armeno dietro l’attentato a Karol Wojty?a. Questo è quanto emerge da oltre 400 documenti dei servizi segreti, ministeri, Digos, questure, prefetture, provenienti dall’Archivio Centrale di Stato, nel“Il”, scritto da Ezioed edito da Paper First, che riscrive la storia dell’attentato a Giovanni Paolo II, compiuto da Mehmet Ali A?ca nel maggio del 1981.Da questa ricostruzione emerge come l’Esercito Segreto per la Liberazione dell’Armenia (ASALA) minacciasse di morte ilpolacco dal 1977 al 1983. Il motivo? L’operazione coperta chiamata Operazione Safe Haven, gestita da Vaticano, governo italiano e Usa (Henry Kissinger), con lo scopo di espatriare gli armeni dall’allora U e portarli a Roma, in 16 pensioni “convenzionate”, per poi farli arrivare negli Stati Uniti.