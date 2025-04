Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 7-5, 2-1 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: break e controbreak in inizio di terzo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Rovescio lungolinea vincente del ceco.15-0 Lungo il dritto di, inizia bene il game.2-2 Game. Il ceco chiude con lo schiaffo al volo dopo cheaveva giocato una brutta palla corta.40-30 Lungo il dritto del ceco.40-15 Prova la risposta in inside out l’azzurro, palla lunga di molto.30-15 Spara via il dritto il boemo.30-0 Lunga la risposta di rovescio di Lorenzo.15-0 Chiude con la volée di dritto.2-1 Game. Incrocio delle righe trovato dal boemo con il dritto.non conferma il, partita aperta a qualsiasi scenario ora!30-40 Parte lo scambio,manda lungo il dritto.15-40 Scende a reteva di rovescio lungolinea. Lorenzo para il primo tentativo, non il secondo. Due palle del contro