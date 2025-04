Spazionapoli.it - Ribaltone in Serie A, ora cambia tutto: incredibilmente c’entra (anche) il Napoli!

Leggi su Spazionapoli.it

La stagione è ancora in corso, ma intanto inA potrebbe esserci un clamorosoin vista della prossima annata. Il campionato sta giungendo al termine, ma son tante le rose che starebbero valutando deimenti in vista dei prossimi anni. Tali modifiche, però, potrebbero non riguardare solo il rettangolo verde. Infatti, potrebbe esserci un vero e proprio valzer di allenatori, all’interno del quale sarebbe presenteAntonio Conte. Quest’ultimo è “blindato” dal, ma nelle ultime settimane si continua a parlare insistentemente del suo futuro. A tal proposito, sono emersi dettagli cruciali che darebbero spazio ad un clamoroso.Il Milan sonda diversi allenatori: Conte resta il presceltoAntonio Conte resta alo approda altrove? La vera domanda è questa.