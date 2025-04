Quotidiano.net - Usa, sei bombardieri B-2 Spirit nell’Oceano indiano: il triplice messaggio di Trump a Iran e ribelli Houthi

Roma, 3 aprile 2025 - Seistrategici B-2 per mandare unchiaro all'e ai suoi alleati. Già nei giorni scorsi era filtrata la notizia della presenza almeno di 4 di queste armi letali targate Usa, ma ora sarebbero 6 i Northrop Grumman B-2subsonici dalla caratteristiche stealth in grado di trasportare armi sia convenzionali sia termonucleari, avvistati nella base navale sull'isola di Diego Garcia, una struttura che il Regno Unito ha messo a disposizione delle forze statunitensi nell'Oceano(Almeno un terzo della flotta distealth dell'Aeronautica militare Usa). Lamissione Non sono lì a caso, sono stati mandati nel quadro delle recenti operazioni militari contro iyemenitisostenuti dall', e svolgeranno unamissione, secondo quanto rivelato da esperti: aumentare la presenza militare degli Stati Uniti nella regione, consentire di continuare a colpire obiettivi nello Yemen e inviare unall'per accetti un nuovo accordo nucleare.