Giro delle Fiandre 2025, Bettiol non ci sarà. Le cause

Roma, 3 aprile- Per un Filippo Ganna che scalpita a caccia del sigillo che può valere un'intera carriera, l'Italia in vista delperde un potenziale protagonista, nonché vincitore del passato, come Alberto, costretto a rinunciare all'appuntamento di domenica 6 aprile a causa di un'infezione polmonare. Le condizioni die i tempi di recupero Il trionfatore a sorpresa dell'edizione del 2019 dovrà fermarsi e sottoporsi a un ciclo di cure antibiotiche che rischia di presentare il suo conto anche nel lungo termine: la profilassi avrà una durata di almeno 9 giorni, con il fine di sconfiggere l'infezione batterica in corso (Clamidia). A questo punto, il prossimo obiettivo didiventerà direttamente ild'Italia: il tempo per recuperare entro il 9 maggio c'è, ma un inizio così impegnativo come quello di Durazzo e in generale dell'intera avventura in Albania richiederà subito una condizione ottimale, con l'obiettivo di onorare al meglio la maglia tricolore, invece assente domenica.